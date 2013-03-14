Розмір Фонду гарантування вкладів у лютому знизився на 5%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у лютому знизився на 5,3% - до 5,71 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, фінансові ресурси фонду на 1 березня становили 5,71 млрд грн, а учасниками фонду є 174 банки.

Також повідомляється, що зараз фонд здійснює виведення з ринку двох неплатоспроможних банків: у «Ерде Банку» відкликано банківську ліцензію і почато процедуру ліквідації, в банку «Таврика» введено тимчасову адміністрацію.

Також продовжують здійснюватися виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам 33 банків, у яких відкликана банківська ліцензія. Всього на 1 березня в межах гарантованого розміру відшкодування виплати одержав 371 тис. 61 вкладник на загальну суму 4,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в січні 2013 року знизився на 1,07%, або 65,2 млн. грн. На 1 лютого 2013 року загальна сума акумульованих фондом коштів становила 6 млрд 026,9 млн. грн, учасниками фонду були 173 банки.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків із ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.