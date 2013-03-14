У Дніпродзержинську податківці пригощали млинцями, агітуючи подавати декларації про доходи

Співробітники Дніпродзержинської об’єднаної державної податкової інспекції на центральній площі міста пригощали городян млинцями, агітуючи подавати декларації про доходи в рамках деклараційної кампанії, що триває в Україні до 1 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, акція, яка зібрала близько 300 жителів Дніпродзержинська, пройшла, в стилі традиційної української масляної - з дівчатами в національних костюмах та народними піснями.

Спеціально для акції виготовили 1,5 тисячі маленьких млинців з начинкою, викладених на столі в один великий святковий млинець. На виготовлення страви використали близько 20 кг борошна, 30 літрів олії та понад 50 літрів молока.

Крім частування млинцями під девізом «Декларуй – Україну будуй!», дніпродзержинські податківці підготували для містян тематичні конкурси з призами.

«До таких нестандартних форм виховання податкової культури ми вдаємося для активного неформального спілкування з людьми, щоб жителі міста добровільно декларували свої доходи. Великий млинець, складений з маленьких млинчиків на нашій акції, символізує внесок кожного платника податків у бюджет Дніпродзержинська», - наголосив під час заходу начальник об’єднаної державної податкової інспекції міста Олександр Семченко.

За його словами, подібне спілкування приносить результат – у Дніпродзержинську за останній рік зменшилася кількість фактів навмисного ухилення від оподаткування, при цьому рівень добровільного декларування доходів, навпаки, зріс.

О.Семченко зазначив, що з початку 2013 року мешканці Дніпродзержинська вже задекларували доходів на 15 млн. грн.

Головний податківець Дніпродзержинська також нагадав, що минулого року місцеві податківці вже проводили подібну акцію на центральні площі. Тоді містян пригощали рекордним 150- кілограмовим тортом, прикрашеним візерунком у вигляді бланку декларації про доходи.

В результаті за рівнем декларування доходів за 2011 рік Дніпродзержинськ з 200 тисячами дорослого населення зайняв друге місце в області після міста-мільйонника Дніпропетровська, випередивши Кривий Ріг, де мешкає близько 700 тисяч населення. Минулого року платники податків Дніпродзержинська до податкових органів подали 5602 декларації про доходи, сплативши до бюджету майже 2 млн. грн податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні розпочалася кампанія із загального декларування доходів, яка завершиться 1 травня 2013 року. Податкові органи, відповідальні за проведення кампанії, працюють в посиленому режимі для зручності платників податків.

Цього року деклараційна кампанія має добровільний характер, проте в Мінходів розглядають можливість введення загальнообов'язкового декларування доходів вже з 2014 року. Як заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко, загальне декларування стане найбільш істотним компенсатором дефіциту бюджету Пенсійного фонду в разі зниження в Україні ставки нарахувань на фонд оплати праці (єдиного соціального внеску) до 15%.