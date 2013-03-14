Навесні ставки за короткостроковими гривневими депозитами знизяться до 15-17% - експерт

18:51, 14 березня 2013
Фінанси
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Навесні цього року ставки за короткотерміновими вкладами знизяться до 15-17%, вважає голова правління банку «Південний» Людмила Худіяш, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, протягом 2013 року спостерігатиметься зниження ставок за короткостроковими вкладами. «За такими депозитами ставки були найвищими у зв'язку із збільшенням попиту на такий вид заощаджень, а також у зв'язку з великою потребою банків у гривневих ресурсах. Зниження ставок буде поступовим, і на весну середні ставки за вкладами в національній валюті будуть на рівні 15-17%», – вважає Л.Худіяш. На думку банкіра, щодо вкладів в іноземній валюті також спостерігатиметься тенденція до зниження ставок, а в цілому подальша динаміка залежатиме від економічної ситуації і політики НБУ.

Щодо кредитування голова правління банку «Південний» передбачає збереження попиту на споживчі кредити, кеш-кредити і карткові кредитні продукти. «Попит на автокредити та іпотечні позики, найімовірніше, залишиться на рівні 2012 року. Це пов'язано насамперед з високою вартістю цих програм кредитування для кінцевого споживача», – зазначила Л.Худіяш.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів Незалежної асоціації банків України (НАБУ), в січні зафіксовано зниження вартості ресурсів майже у всіх сегментах грошово-кредитного ринку, і банки продовжать знижувати ставки залучення коштів для поліпшення операційної прибутковості. Достатній рівень ліквідності банківської системи і обмежений попит на банківські кредити можуть мотивувати банки до зниження ставок на депозити фізичних осіб, рівень яких протягом усього 2012 тільки збільшувався.

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