У Білорусі ставку рефінансування хочуть знизити до 13-15%

Мінськ. У Національному банку Білорусі розраховують в 2013 році знизити ставку рефінансування з 28,5% до прогнозних 13-15%, повідомила журналістам глава правління банку Надія Єрмакова.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, вона, зокрема, сказала: «Хотілося б сподіватися, що річний прогноз щодо ставки рефінансування 13-15% до кінця 2013 року буде виконаний».

Н.Єрмакова підкреслила, що зі зниженням інфляції знижуватиметься і ставка рефінансування.

Водночас вона зазначила, що поступове зниження ставки рефінансування не є пом'якшенням грошово-кредитної політики.

«На цьому етапі ми могли б ставку рефінансування встановити на рівні 25% річних, і це було б економічно обґрунтовано, але ми не стали встановлювати ставку на найнижчому рівні, щоб зберегти необхідну жорсткість у грошовій політиці», - сказала Н.Єрмакова.

Як повідомляв раніше УНІАН, правління Національного банку Білорусі ухвалило рішення про зниження з 13 березня ц.р. ставки рефінансування на 1,5% - до 28,5% річних.

Довідка УНІАН. У Білорусі в 2013 році прогноз щодо інфляції встановлений на рівні 12%. Інфляція у січні 2013 року становила 3%, у лютому - 1,2%. За підсумками 2012 року вона становила 21,8%.

У 2012 році в Білорусі ставка рефінансування неодноразово знижувалася - з 45% річних на початку року до 30% у вересні. З вересня 2012 року ставка рефінансування не змінювалася.

Згідно з основними напрямками грошово-кредитної політики, прогнозується, що до кінця 2013 року ставка рефінансування в республіці становитиме 13-15% річних.