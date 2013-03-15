Путін підписав закон про заборону іноземним банкам відкривати філії в Росії

Президент РФ Володимир Путін підписав урядовий закон, що забороняє відкривати філії іноземних банків у Росії, випливає з документа розміщеного на порталі правової інформації, повідомляє РІА «Новини».

Документ прийнятий Держдумою 22 лютого і схвалений Радою Федерації 6 березня.

Документ був підготовлений у рамках стратегії розвитку банківського сектора РФ на період до 2015 року і закріплює домовленості, досягнуті російськими парламентерами під час консультацій щодо вступу Росії до СОТ.

Закон виключає філії з визначення банківської системи РФ загалом. Слова "філії іноземних банків" виключаються зі статей про держреєстрацію кредитних організацій з іноземними інвестиціями і про додаткові вимоги до їх створення та діяльності.

Згідно з чинним законодавством, на території Росії можуть функціонувати дочірні банки, філії та представництва іноземних банків. Встановлено, що філії кредитних організацій з іноземними інвестиціями на території Росії реєструються Банком Росії у встановленому ним порядку. У цей час філії іноземних банків у РФ не зареєстровані. Режим функціонування філій відрізняється від режиму роботи дочірніх підприємств іноземних банків, оскільки філія іноземного банку не підпадає під юрисдикцію РФ.

Отже, на філії іноземних банків у РФ не поширювався в повному обсязі нагляд регуляторів, вони не були зобов'язані виконувати нормативи з відрахування коштів до фондів обов'язкового резервування, звітувати перед Банком Росії одразу в двох системах бухгалтерського обліку - російської і міжнародної, а також щомісяця подавати звітність до ЦБ РФ.