Торги на міжбанку відкрилися котируваннями - 8,1230/8,1290 грн/дол.

У п`ятницю, 15 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися із збільшення спреду – 8,1230/8,1290 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2644/48, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5825/10,5920. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3026/28 (середа — 1,2956/58).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1260/8,1310, на 12:00 ціни знизилися до 8,1240/8,1265. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1245/8,1275 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5270/10,5355, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5210/10,5300. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,4995/10,5095.