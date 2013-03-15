Оптимізм на фінринках не відповідає ситуації у світовій економіці - Fitch

Відновлення позитивного настрою на світових фондових ринках не відповідає реальному стану справ у світовій економіці, повідомляє міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings.

"Квартальні показники ВВП єврозони і США за останні три місяці 2012 року стали найслабшими з 2009 року. Незважаючи на це, попит на ризикові активи зростає, а деякі фондові індекси торгуються поблизу історичних максимумів", - йдеться в повідомленні, пише ПРАЙМ.

Нагадаємо, у своєму останньому огляді, Fitch погіршив прогноз зі зростання світової економіки в 2013 році до 2,2% і 2,8% в 2014 році проти очікуваних раніше 2,4% і 2,9%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками торгів у середу, 13 березня, індекс Dow Jones зріс на 0,04%, становивши 14455,28 пункта - новий рекордний максимум, який оновлюється з 5 березня.

14 березня європейські ринки акцій перевищили чотирирічні максимуми: FTSEurofirst 300 піднявся на 0,47%, а Euro STOXX 50 - на 0,71%. Німецький індекс DAX додав 0,56%, британський FTSE 100 - 0,2%, а французький CAC-40 - 0,51%.