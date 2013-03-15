Профіцит зовнішньої торгівлі України в січні становив 15,8 млн дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2013 року становило 15,8 млн дол. проти від’ємного сальдо 60,5 млн дол. за січень 2012 року, повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема в січні 2013 року проти січня 2012 року експорт товарів з України скоротився на 3,7% - до 5,126 млрд дол., імпорт - на 5,1%, до 5,111 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,00 (у січні 2012 року – 0,99).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 180 країн світу.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією в січні 2013 року скоротився до 586,07 млн дол. з 840,26 млн дол. за січень 2012 року. Росія є основним постачальником в Україну енергоносіїв.

За підсумками січня 2013 року імпорт природного газу зменшився на 3,2% порівняно з січнем 2012 року - до 1,018 млрд дол., при цьому імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) - на 78,4%, до 60,4 млн дол., імпорт кам'яного вугілля - на 56,9%, до 145,87 млн дол.

У січні 2013 року Україна скоротила на 19% експорт чорних металів - до 1,152 млрд дол., при цьому експорт виробів з чорних металів зменшився на 44,8% - до 136,4 млн дол.

Імпорт машин, устаткування та механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні 2013 року проти січня 2012 зріс на 5,6% - до 721,51 млн дол., експорт зріс на 9,1% - до 471 млн дол.

Україна в січні 2013 року скоротила експорт наземних транспортних засобів, літаків та кораблів на 29,4% - до 292,18 млн дол., при цьому імпорт зменшився на 24,2% - до 321,58 млн дол.

Експорт зернових у січні 2013 року проти аналогічного місяці 2012 року зріс на 6,2% - до 555,08 млн дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 17,2% - до 796,85 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту у розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

За підсумками 2012 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол., відповідно, у 2011 році.