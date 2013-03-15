Україна розраховує до травня завершити переговори щодо ЗВТ у рамках СНД

Москва. Україна розраховує завершити до травня переговори щодо угоди про вільну торгівлю послугами в рамках СНД.

Про це міністр економічного розвитку України Ігор Прасолов сказав журналістам у кулуарах 57-го засідання Економічної ради СНД у Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ми хочемо вийти на фінальні документи до травня. Постараємося, коли буде зустріч глав урядів, щоб цей документ був підписаний», - сказав І.Прасолов. При цьому він нагадав, що Україна стала ініціатором створення зони Вільної торгівлі в рамках Співдружності.

«Зараз на порядку денному стоїть питання про підписання договору щодо створення зони вільної торгівлі послугами», - зазначив І.Прасолов.

За його словами, близько 20 млрд дол. складає український оборот послуг, з них 7,3 млрд - припадає на країни СНД.

Директор департаменту економічного співробітництва Виконкому СНД Андрій Кушніренко сказав журналістам, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, що у Виконкомі СНД розраховують до кінця року погодити на рівні експертів угоду про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності.

«Можна собі уявити, що узгоджений на рівні експертів, не урядів, текст до кінця цього року буде», - сказав А.Кушніренко.

За його словами, після цього він буде винесений на внутрішньодержавні процедури.

Він зазначив, що в цій роботі також є суперечності, але вони носять робочий характер і не є принциповими.

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