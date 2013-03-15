ФРУ не проти, щоб Клименко займався адмініструванням єдиного соцвнеску

14:49, 15 березня 2013
Фінанси
0

Федерація роботодавців України (ФРУ), яку очолює бізнесмен Дмитро Фірташ, вважає, що було б краще, якби адмініструванням єдиного соціального внеску займалося Міністерство доходів і зборів, а не Пенсійний фонд.

Про це написав заступник голови Ради ФРУ Олексій Мірошниченко у статті, розміщеній на сайті Forbes.ua.

«Роботодавцю в цілому байдуже, хто адмініструватиме єдиний соціальний внесок - Міністерство доходів і зборів чи Пенсійний фонд (ПФ). Після передачі цієї функції в Міндоходів на підприємство приходитиме один контролер, який перевірятиме сплату і податків, і ЄСВ», - зазначив Мірошниченко.

Водночас заступник Д.Фірташа уточнив, що інформація про підтримку роботодавцями ПФ в його прагненні зберегти за собою функцію адміністрування ЄСВ не відповідає дійсності.

«Об'єднання роботодавців, як і профспілок, незважаючи на законодавчі регламенти, не мають реальної можливості впливати на управління Фондом. Є лише імітація цього», - уточнив О.Мирошніченко.

Водночас Федерація роботодавців підтримує ініціативу Міндоходів, спрямовану на зменшення розміру єдиного соцвнеску.

«Ми схиляємося до того, що цей крок сприятиме легалізації ринку праці. У разі зменшення ОСВ до 15% з нинішніх 36% може виникнути певний провал надходжень до ПФ. Однак він не триватиме більше півроку», - додав О.Мирошніченко.

Як повідомляв УНІАН, Федерація роботодавців України (ФРУ) створена 27 вересня 2002 р., представляє інтереси роботодавців в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному рівні.

У листопаді 2011 року главою ФРУ обрано Дмитра Фірташа.

Раніше Д.Фірташ заявив, що буде домагатися внесення змін до законопроекту про трансфертне ціноутворення, які, зокрема, передбачають скорочення числа країн, операції з якими підлягатимуть моніторингу.

Однак міністр доходів і зборів О.Клименко заявив, що міністерство відстоюватиме свій варіант законопроекту про трансферне ціноутворення.

Закон про трансферне ціноутворення вже підписаний прем'єр-міністром і буде відправлений до парламенту. Документ спрямований на боротьбу з «тінню» і «мінімізацією податкових зобов'язань». Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням під час операцій між пов'язаними особами та під час зовнішньоекономічних операцій з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік.

За даними Міндоходів, використання офшорних схем ведення бізнесу призводить до багатомільярдних втрат державного бюджету.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter