ФРУ не проти, щоб Клименко займався адмініструванням єдиного соцвнеску

Федерація роботодавців України (ФРУ), яку очолює бізнесмен Дмитро Фірташ, вважає, що було б краще, якби адмініструванням єдиного соціального внеску займалося Міністерство доходів і зборів, а не Пенсійний фонд.

Про це написав заступник голови Ради ФРУ Олексій Мірошниченко у статті, розміщеній на сайті Forbes.ua.

«Роботодавцю в цілому байдуже, хто адмініструватиме єдиний соціальний внесок - Міністерство доходів і зборів чи Пенсійний фонд (ПФ). Після передачі цієї функції в Міндоходів на підприємство приходитиме один контролер, який перевірятиме сплату і податків, і ЄСВ», - зазначив Мірошниченко.

Водночас заступник Д.Фірташа уточнив, що інформація про підтримку роботодавцями ПФ в його прагненні зберегти за собою функцію адміністрування ЄСВ не відповідає дійсності.

«Об'єднання роботодавців, як і профспілок, незважаючи на законодавчі регламенти, не мають реальної можливості впливати на управління Фондом. Є лише імітація цього», - уточнив О.Мирошніченко.

Водночас Федерація роботодавців підтримує ініціативу Міндоходів, спрямовану на зменшення розміру єдиного соцвнеску.

«Ми схиляємося до того, що цей крок сприятиме легалізації ринку праці. У разі зменшення ОСВ до 15% з нинішніх 36% може виникнути певний провал надходжень до ПФ. Однак він не триватиме більше півроку», - додав О.Мирошніченко.

Як повідомляв УНІАН, Федерація роботодавців України (ФРУ) створена 27 вересня 2002 р., представляє інтереси роботодавців в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному рівні.

У листопаді 2011 року главою ФРУ обрано Дмитра Фірташа.

Раніше Д.Фірташ заявив, що буде домагатися внесення змін до законопроекту про трансфертне ціноутворення, які, зокрема, передбачають скорочення числа країн, операції з якими підлягатимуть моніторингу.

Однак міністр доходів і зборів О.Клименко заявив, що міністерство відстоюватиме свій варіант законопроекту про трансферне ціноутворення.

Закон про трансферне ціноутворення вже підписаний прем'єр-міністром і буде відправлений до парламенту. Документ спрямований на боротьбу з «тінню» і «мінімізацією податкових зобов'язань». Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням під час операцій між пов'язаними особами та під час зовнішньоекономічних операцій з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік.

За даними Міндоходів, використання офшорних схем ведення бізнесу призводить до багатомільярдних втрат державного бюджету.