ЄС критикує наміри української влади переглянути тарифи в рамках СОТ

Представництво Європейського Союзу в Україні підтвердило своє негативне ставлення до спроб української влади переглянути понад 300 тарифних ставок у рамках членства у Світовій організації торгівлі, йдеться в спеціальній заяві Представництва, переданій УНІАН.

«З початку жовтня – з моменту, коли Україна виступила з такою пропозицією (про перегляд тарифних ставок - УНІАН), Євросоюз займав послідовну й чітку позицію проти такої пропозиції України. Стаття 28 Генеральної угоди про торгівлю та тарифи, на підставі якої Україна й зробила свою заяву, не передбачає проведення повторних переговорів у бік зменшення такої значної частини або повного пакета зобов'язань у рамках членства у СОТ», - мовиться в заяві Представництва ЄС.

На думку європейських дипломатів, в історії організації досі не було навіть прецеденту такого перегляду. «Нашу думку розділяє більшість членів СОТ – понад 120 із них висловили занепокоєння намірами України, озвученими в грудні 2012 року. Це демонструє серйозність ситуації як для конкретних членів СОТ, так і для всієї системи міжнародної торгівлі», - впевнені в Представництві ЄС.

Крім того, дипломати висловили здивування заявою урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія П‘ятницького про нібито відсутність скарг на позицію України. «Ми достатньо чітко висловлювали свою думку при кожній слушній нагоді – під час формальних і неформальних контактів із представниками української влади в Брюсселі, Женеві та Києві. Ми готові знову повторити: якщо Україна відкличе свою пропозицію про перегляд власних зобов'язань, вона діятиме в інтересах усіх членів СОТ», - звернули увагу в Представництві ЄС.

Дипломати також нагадали, що Європейський комісар із питань торгівлі Карел Де Гухт передав цю пропозицію особисто віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку, міністру економічного розвитку та торгівлі України Ігорю Прасолову і власне пану П‘ятницькому під час спільної зустрічі 23 січня. Таку ж пропозицію було передано українській делегації під час недавнього саміту Україна – ЄС 25 лютого.

«Хотіли б також зазначити, що зусилля, які здійснюються для вирішення проблеми, багато в чому ускладнювалися нездатністю України конкретизувати деталі своїх намірів. Ми знаємо, про які тарифні позиції йдеться – з 371, проте пройшло п'ять місяців, а ми так і не почули, які нові тарифи пропонуються. Крім того, немає інформації про компенсаційні заходи, які Україна зобов'язана запропонувати в рамках СОТ», - підкреслили в Представництві ЄС і додали, що в грудні ЄС відправив до України формальний лист із тарифних питань, але обговорення позицій можливе лише при отриманні необхідної інформації від України.

Як повідомляв УНІАН, Посольство США висловило занепокоєння незмінністю позиції України щодо перегляду антидемпінгових мит і вказало на небезпеку безпрецедентної напруги в міжнародній торгівлі у випадку, якщо прикладу України послідують інші країни.

У диппредставництві також звернули увагу, що Україна апелює до 28 статті ГАТТ всього після трьох років приєднання до СОТ, що виглядає як повернення до переговорного процесу про умови вступу України до організації. Якщо інші країни послідують прикладу України й почнуть переговори про зміну умов свого членства, то це буде безпрецедентна перевірка СОТ на міцність. Українська сторона робить наголос на своєму праві, закріпленому в Статті 28, проте, на думку американських дипломатів, це «не є мудрим кроком».

Довідка УНІАН. Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Упродовж трьох місяців члени СОТ могли підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів, і упродовж двох місяців ці переговори мали бути проведені.

29 листопада країни – учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна повідомила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. 28 ГАТТ-94)

За даними на 1 лютого, на переговори отримано заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Омана, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії та Японії.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть упродовж ще трьох років змінювати умови, які були прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.