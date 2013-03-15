У лютому інфляція в ЄС трохи зменшилася

Брюссель. У лютому 2013 року річна інфляція (лютий 2013 проти лютого 2012 року) у країнах-членах зони євро знизилася в порівнянні з січнем 2013 року з 2,0% до 1,8%, в ​​усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - також знизилася з 2,1% до 2,0%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому, порівняно з січнем у країнах зони євро і в ЄС-27 була зафіксована інфляція в 0,4%.

У лютому найвищий рівень річної інфляції був відзначений у Румунії (4,8%), Естонії (4,0%) та Нідерландах (3,2%).

Найнижчий рівень річної інфляції в лютому зареєстрований у Греції (0,1%), Португалії (0,1%) та Латвії (0,3%).

У лютому 2012 року в країнах зони євро річна інфляція становила 2,7%, в ЄС-27 - 2,9%.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.

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