Ситуація з Митним союзом проясниться через чотири місяці

Москва. Протягом 4 місяців міжвідомча експертна робоча група з вироблення рекомендацій і механізмів щодо поглиблення співробітництва з Митним союзом та ЄЕП має завершити роботу і представити свої напрацювання на розгляд уряду.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ сказав урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян під час міжнародного економічного форуму держав-учасників СНД “Виклики сучасності і перспективи розвитку інтеграції на просторі Співдружності” у Москві.

“На доручення президента та прем’єр-міністра створено міжвідомчу експертну робочу групу з вироблення рекомендацій і механізмів щодо поглиблення співробітництва з Митним союзом та ЄЕП, яку я очолюю. Така робота вже проводиться протягом місяця”, - сказав В.Мунтіян.

За його словами, ця робоча група має розробити різні сценарії співробітництва у галузевих сферах, співробітництва по лінії Кабміну України та Євразійської економічної комісії у сфері торгівлі та технічного співробітництва.

Він зауважив, що до цієї групи входять науковці, податківці, митники та представники інших відомств, які спільно мають розробити реальні, не заполітизовані оцінки та доповісти їх уряду.

“Ця робота завершиться через чотири місяці”, - наголосив В.Мунтіян і запевнив, що на сьогодні зарано говорити про асоційоване членство України у Митному союзі і тим більше про вступ.

“Я думаю, ми на це не підемо, у тому числі через політичну ситуацію, щоб країну не розколоти. Поки що треба все підрахувати”, - наголосив він.

В.Мунтіян вважає, що на сьогодні Україні було б корисно спробувати отримати статус спостерігача при Євразійській економічній комісії Митного союзу та ЄЕП.

На його думку, у такій ситуації представники України бачили б як розробляються і приймаються різноманітні документи у ЕЄП, що в цілому дозволило б тримати “руку на пульсі”.

“Якби там були наші представники, то від цього ми б тільки виграли”, - зауважив він.

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