Імпорт квітів до 8 Березня приніс до бюджету 2 млн грн доходів

Імпортери квітів (зрізаних і в горщиках), що активізували діяльність до 8 Березня, сплатили до бюджету 2 млн грн митних платежів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Водночас у міністерстві звернули увагу, що всі квіти були імпортовані законно, без порушень митних правил, а тривалість операцій з оформлення імпорту не перевищувала 4 годин.

За даними Міндоходів, найчастіше оформляли імпорт троянд, хризантем, орхідей, гвоздик, мімоз та ірисів, а також пеларгоній, бегоній, жоржин, гвоздик і гербер в горщиках.

Загальний обсяг імпорту квітів в Міндоходів не назвали, однак повідомили, що тільки в Дніпропетровській області митники оформили понад 1 млн штук живих квітів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні свята Міністерство доходів і зборів пообіцяло, що зволікань з митним оформленням імпортних квітів напередодні 8 Березня не буде, а також інформувало, що в разі митних затримок можна оформити скаргу за допомогою сервісу «Пульс Міністерства доходів і зборів». Водночас у міністерстві застерегли торговців від спроб безпідставного підвищення цін на квіти в роздріб.