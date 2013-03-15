Міжбанк у п'ятницю закрився котируваннями 8,1250/8,1265 грн/дол.

У п'ятницю, 15 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1260/8,1310, на 12:00 ціни знизилися 8,1240/8,1280. До закриття торгів звузився спред 8,1250/8,1265 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2639/43, на 12:00 ціни зросли до 0,2646/50. У Росії курс долар-рубль опустився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6575 (-0,1235).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3015/85. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5270/10,5355, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6021/10,6133. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,6343/10,6422.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1260/8,1310, на 12:00 ціни знизилися до 8,1240/8,1265. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1245/8,1275 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5270/10,5355, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5210/10,5300. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,4995/10,5095.