"Депозитне" рішення Кіпру вдарить по вкладникам усієї Європи - Moody's

Параметри надання фінансової допомоги Кіпру, зокрема одноразовий податок на депозити і менша в порівнянні з очікуваною сума кредиту в 10 мільярдів євро, негативні для вкладників банків і економіки країни, вважають експерти міжнародного рейтингового агентства Moody's.

"Втрати зроблять негативний вплив на всіх європейських кредиторів, а не тільки кіпрських", - йдеться в опублікованому щотижня кредитному огляді.

Найбільш істотним ефект від податку на депозити буде для вкладників Cyprus Popular Bank Public, Hellenic Bank Public Company Ltd, Bank of Cyprus Public Company Limited і для Російського Комерційного Банку (входить до групи ВТБ). Власники депозитів позбудуться в цілому майже шести мільярдів євро.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс у суботу, 16 березня, заявив, що Єврогрупа змусила Кіпр погодитися на підвищення корпоративного податку і одноразове списання з депозитів до 100 тисяч 6,75%, а з більш великих вкладів - 9,9%.

"Навіть якщо ризик поширення проблем банківської системи Кіпру обмежений, рішення про податок на депозити сигналізує про бажання європолітиків виконати свої завдання, незважаючи на погрози порушень на загальному фінансовому ринку", - говорять аналітики Moody's, передає ПРАЙМ.

Вони, між іншим, наголошують і позитивну сторону прийнятих для порятунку економіки Кіпру рішень. "Пакет фіндопомоги скорочує вірогідність реструктуризації боргу країни", - відзначається в огляді.

У короткостроковій перспективі податок на депозити, на думку Moody's, призведе до падіння темпів економіки, зменшення довіри до неї, а також обсягу споживання та інвестицій. "Рішення Єврогрупи спрямоване на те, щоб зменшити ризик реструктуризації боргу Кіпру і зберегти валютний союз у його нинішньому вигляді", - йдеться в огляді.