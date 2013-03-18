Вжиті в Європі заходи економії підсилюють ризик "соціального вибуху" в регіоні - S&P

Заходи консолідації бюджету і скорочення держвидатків, що вживаються владою Іспанії, Португалії, Італії та Франції для боротьби з борговою кризою, підсилюють ризик "соціального вибуху", так як безробіття в цих країнах як і раніше залишається високим, заявив в інтерв'ю газеті Neue Osnabrucker Zeitung глава німецького офісу рейтингового агентства S&P Торстен Хінріхс, передає РИА "Новости".

"Обстановка в Іспанії, Італії та Франції вибухонебезпечна. Повинен бути якийсь соціальний консенсус", - вважає Хінріхс. За його словами, громадяни Іспанії та Португалії не проти заходів консолідації як таких, але цей процес не може тривати нескінченно.

"В Італії до цього додається небезпека того, що новий уряд не зможе продовжити реформи для забезпечення зростання економіки", - зазначив співрозмовник газети.

Що стосується Німеччини, то ситуація в країні не викликає у S&P побоювань. "Це одна з небагатьох стабільних країн в Європі з рейтингом ААА", - сказав Хінріхс. До того ж він додав, що єдиною проблемою в країні є обстановка в банківському секторі, хоча заходи зі збільшення капіталізації поступово виправляють її.