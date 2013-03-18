Британія обіцяє компенсувати своїм громадянам втрати від введення Кіпром податку на депозити

Британським підданим, що зберігають свої заощадження на Кіпрі, компенсують втрати від податку на депозити, заявив у неділю, 17 березня, міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн.

«Ті, хто служать в нашій армії, ті, хто працюють на наш уряд на Кіпрі, - тому що у нас там розташовані військові бази, всі вони, якщо постраждають від податку на депозити, отримають компенсації. Люди, які виконують роботу на благо нашої країни на Кіпрі, повинні бути захищені від цього податку», - цитує Осборна Euronews.

У неділю ЦБ Кіпру заборонив усім банкам країни будь-які платежі і перекази на острові і за кордоном. Мораторій уведений на тлі переговорів влади з МВФ і ЄС щодо параметрів фінансової допомоги, надання якої покликане запобігти дефолту Кіпру. У понеділок парламент країни проведе засідання, на якому вирішиться доля закону про податок на вклади. Новини про його можливе введення викликали заклопотаність, як у країнах ЄС, так і в Росії. Втрати тільки росіян можуть становити близько 2 млрд дол., передає «Газета.Ru».