Парламент Кіпру сьогодні розгляне питання про введення податку на депозити

Парламент Кіпру відклав на понеділок, 18 березня, екстрене засідання з питання про рішення Єврогрупи оподаткувати банківські депозити на Кіпрі як умова надання країні екстреної фінансової допомоги, повідомляє ВВС.

Раніше Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс виступив на захист цього податку, сказавши, що пакет фінансової допомоги від МВФ і ЄС необхідний для порятунку економіки країни.

Рішення Єврогрупи обкласти разовим податком банківські депозити на Кіпрі викликало у населення шок.

Як повідомляв УНІАН, за даними грецьких ЗМІ, уряду Кіпру не вистачає всього одного голосу в парламенті, щоб прийняти закон про введення податку на банківські депозити. Правоцентристська партія ДІСИ Президента Н.Анастасіадіса і демократична ДИКО мають 28 місць, а для ухвалення рішення треба 29 голосів.

Н.Анастасіадіс заявив, що Єврогрупа змусила Кіпр погодитися на підвищення корпоративного податку і введення одноразового податку на депозити в банках Кіпру - в 6,75% на суми нижче 100 тисяч євро і в 9,9% на вклади понад 100 тисяч євро.

За словами Президента, йому належало вибрати неконтрольоване банкрутство або хворобливе, але контрольоване управління кризою.

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