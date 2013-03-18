Міжбанк у понеділок відкрився котируваннями 8,1230/8,1290 грн/дол.

У понеділок, 18 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1230/8,1290 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2632/0,2636, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5055/10,5150. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2937/1,2939 (п'ятниця — 1,3026/1,3028).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1260/8,1310, на 12:00 ціни знизилися - 8,1240/8,1280. На час закриття торгів звузився спред - 8,1250/8,1265 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,5270/10,5355, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6021/10,6133. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму - 10,6343/10,6422.