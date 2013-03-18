Закон про держрегулювання у сфері транспорту буде розроблений до кінця року

Президент України Віктор Янукович доручив до кінця 2013 року створити правове поле для функціонування Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту, і розробити проект закону про держрегулювання в цій сфері.

Це передбачено Національним планом на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоздатна економіка, ефективна держава», який затверджений указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікований на його сайті.

Доручення дано прем'єр-міністрові України, Міністерству інфраструктури, Міністерству економічного розвитку і торгівлі.