Янукович наказав розробити програму співпраці з Митним союзом

Президент України Віктор Янукович доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі до липня розробити середньострокову програму співпраці України з країнами Митного союзу.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року.

Місяць червень у документі визначено як остаточний термін розробки програми.

«Розробити програму співпраці України з державами Митного союзу: Республікою Білорусь, Республікою Казахстан і Російською Федерацією на середньострокову перспективу», - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2012 року В.Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

16 січня 2013 р. прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, що Митний союз і Єдиний економічний простір відкриті для вступу інших країн СНД, але лише на повноправній основі, і відзначив, що нові учасники мають підписати всі інтеграційні документи, а не їх частину.

На початку лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

В.Янукович заявив 14 березня на прес-конференції, що газові переговори з Росією відокремлені від переговорів про співпрацю України з Митним союзом РФ, Білорусі і Казахстану.

Міністр економічного розвитку України Ігор Прасолов 15 березня заявив, що питання про надання Україні статусу асоційованого члена у Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану зараз не обговорюється.

Нагадаємо, що деякі експерти вважають виставлений російським "Газпромом" рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, не відібраний Україною у 2012 році, економічним шантажем з метою примусити Україну вступити до МС.

Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, який купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію із ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

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