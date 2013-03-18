«ПриватБанк» відкрив перші відділення без співробітників

«ПриватБанк» відкрив перші цілодобові відділення, що працюють без співробітників, у яких клієнтів обслуговують банкомати і термінали самообслуговування, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, перші два відділення без співробітників банк відкрив у Дніпропетровську, а до кінця травня у різних регіонах країни розпочнуть працювати понад сотню аналогічних цілодобових банківських офісів.

Користуватися послугами таких відділень зможуть тільки клієнти банку, оскільки пропуском до відділення самообслуговування буде пластикова картка. Відділення працюють без вихідних і перерв, а одержати всі банківські послуги можна за допомогою терміналу самообслуговування і банкомату, у відділеннях є зручні покрокові інструкції щодо оплати послуг за допомогою терміналів або отримання переказу на картку. «Немає каси і співробітників, але можна сплатити будь-який рахунок, поповнити депозит, відправити переказ пластиковою карткою або готівкою через банкомат і термінал самообслуговування», - цитує прес-служба керівника департаменту розвитку банку Сергія Згоника.

Також повідомляється, що на сьогодні в Україні працюють 3395 відділень, 8193 банкомати і 7237 терміналів самообслуговування «ПриватБанку». До кінця року банк планує відкрити понад 200 нових відділень і збільшити мережу терміналів самообслуговування до 12 тис.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) - 24,99% акцій банку.

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