«Креді Агріколь Банк» у 2012 році збільшив прибуток у 2,8 рази

Банк «Креді Агріколь», що входить до групи великих банків України за обсягом активів, у 2012 році відповідно до звітності за міжнародними стандартами отримав прибуток у розмірі 268,92 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року прибуток банку становив 96,02 млн грн.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 зросли практично вдвічі - до 13,24 млрд грн, зобов'язання - також майже вдвічі, до 11,44 млрд грн, власний капітал - майже вдвічі, до 1,67 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,05 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією на офіційному сайті банку, «Креді Агріколь Банк» у 2012 році збільшив прибуток у 185 разів - до 408 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року прибуток становив 2,2 млн грн.

Влітку минулого року акціонер банку «Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь» (до 2010 року - «Каліон Банк Україна») прийняв рішення про припинення банку шляхом його приєднання до банку «Креді Агріколь Банк».

Довідка УНІАН. «Креді Агріколь Банк» (до березня 2011 року - «Індекс-Банк») працює на ринку України з 1993 року. Основним власником банку є французький Credit Agricole (99,9955% акцій банку).