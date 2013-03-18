Приєднання України до МС у форматі «3+1» неможливо. «Або все, або нічого» - Медведєв

Москва. Приєднання України до Митного союзу у форматі «3+1» неможливе.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив на нараді з віце-прем'єрами.

«Очевидно, що членом Митного союзу і майбутнього Євразійського економічного союзу може бути лише така держава, яка прийняла і ратифікувала всі документи Митного союзу і Економічного союзу», - наголосив Д.Медведєв.

За його словами, все решта – «це не членство, це може бути статус спостерігача, це щось інше»

«Наші українські друзі люблять поміркувати на тему приєднання «3+1» і так далі. «3+1» не буде. Або все, або нічого», - наголосив Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовно в квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу.

6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу. Він зазначив, що після цієї роботи упродовж півтора – максимум двох місяців повинна відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дасть змогу знизити ціну на природний газ, який купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

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