Парламент Кіпру переніс на 19 березня засідання з податку на вклади

Парламент Кіпру скасував призначене на сьогодні засідання, на якому передбачалося затвердити програму фінансової стабілізації, і переніс його на вівторок, 19 березня, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Bloomberg.

"Парламентарії запитали додатковий час для вивчення ситуації, що створилася і переговорів з "трійкою" кредиторів - Єврокомісією, Європейським центральним банком і Міжнародним валютним фондом", - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, парламент Кіпру в понеділок, 18 березня, планував розглянути питання запровадження податку на банківські депозити в країні - умова надання екстреної фінансової допомоги від Єврогрупи і МВФ. Як заявило рейтингове агентство Moody's, параметри надання фінансової допомоги Кіпру негативні для всіх європейських кредиторів, а не тільки кіпрських.

Напередодні Євросоюз узгодив виділення Кіпру 10 млрд євро з 17 млрд, які необхідні економіці держави для ліквідації наслідків економічної кризи. Решта 7 млрд євро і пропонується вишукати шляхом введення податку на вклади.

Якщо допомогу Кіпр на отримає, на економіку острова чекає неминучий дефолт.