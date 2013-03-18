Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-лютому зріс на 14,8%

Обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у січні-лютому 2013 року проти аналогічного періоду минулого року (у зіставних цінах) зріс на 14,8% і становив 117,47 млрд грн, говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

Водночас найбільше зростання відзначене у Вінницькій області – на 18,7%, до 3,45 млрд грн, у Запорізькій області – на 18,5%, до 5,65 млрд грн, в АР Крим – на 18%, до 4,35 млрд грн і в Луганській області — на 17,7%, до 4,77 млрд грн.

Довідка УНІАН. Оборот роздрібної торгівлі України у 2012 році проти 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Зростання обороту роздрібної торгівлі в Україні у січні-лютому 2012 року проти січня-лютого 2011 року становило 14,6%.