Янукович доручив завершити до кінця року переговори про вільну торгівлю з Сербією і Канадою

Президент України Віктор Янукович доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі до кінця 2013 року завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю України з Сербією і Канадою.

Відповідне завдання міститься у «Національному плані дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

«Завершити переговори з приводу укладення угоди про вільну торгівлю з Республікою Сербія і Канадою», - зазначається у документі.

Також протягом 2013 р. Мінекономрозвитку доручено продовжити переговори з підготовки угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.

Крім того, В.Янукович доручив Мінекономрозвитку протягом 2013 року провести підготовку до проведення переговорів з питання укладання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем і В'єтнамом.

Як повідомляв УНІАН, Україна з Сербією розглядають питання про налагодження вільної торгівлі з середини 2011 р., з Канадою – з кінця 2009 р.

Питання про вільну торгівлю з Туреччиною Україна обговорює з початку 2011 р., з Ізраїлем – з кінця 2010 р., з В'єтнамом – з кінця 2011 р.