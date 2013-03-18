Порядок адміністрування платежів та внесків нефіскального характеру переглянуть

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до кінця березня внести зміни до низки законодавчих актів з метою встановлення розмірів і порядку адміністрування платежів і внесків нефіскального характеру, визначених у Перехідних положеннях до Податкового кодексу, або скасувати такі платежі зовсім.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2013 рік з впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року.

До кінця квітня, згідно з указом, необхідно затвердити перелік адміністративних послуг і плати за них, які надаються в центрах адмінпослуг. Крім того, потрібно затвердити вимоги до фахівців, які надають адмінпослуги, а також причини, через які такі фахівці можуть бути звільнені з посади.

Відповідальними за виконання висунутих завдань визначені Міністерство доходів і зборів України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі і Міністерство юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України на початку грудня 2012 року доручив урядові підготувати законопроекти про визначення вичерпного переліку адміністративних послуг і розміру плати за їх надання, а також про встановлення відповідальності чиновників за порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг. Метою доручення стала підготовка до створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Глава держави у своєму дорученні також висунув вимогу ухвалення окремої Державної цільової програми створення і функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.