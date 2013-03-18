Рішення ЄС щодо Кіпру може завдати серйозного удару по банківській системі всієї Європи - експерти

Рішення Європейського Союзу про списання коштів з депозитів кіпрських банків може завдати серйозного удару по довірі до банківської системи всієї Європи і насамперед країн PIIGS, де потенційно може повторитися аналогічна ситуація.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті компанії з управління активами "Кінто".

"Європа вже вдруге з початку кризи наприкінці 2009 року пішла на покарання власників боргу. Вперше були покарані власники грецьких облігацій у березні 2012 року, а зараз - вкладники кіпрських банків", - наголошується в звіті компанії.

За словами аналітиків "Кінто", у результаті примусової конфіскації депозитів повністю було проігноровано європейську систему гарантування вкладів, за якою всі депозити до 100 тис. євро гарантуються державою.

"Євробюрократи власне і замаскували списання частини депозитів під податок, оскільки тоді не порушується норма про гарантії. Однак це формальність, а реальність така, що вкладники банків втратили частину заощаджень", - зазначили у "Кінто".

Водночас, як відзначають у компанії, "вибору, напевно, у Кіпру не було". "Економіка розміром трохи менше 17 млрд євро вимагала пакета допомоги розміром у ті ж 17 млрд євро, тобто 100% ВВП. Якби держава взяла на себе такий додатковий борг, вона б ніколи в житті не розрахувалася", - йдеться у звіті "Кінто" .

Водночас, як відзначають в компанії, близько половини від 68 млрд євро банківських депозитів - це кошти російських, британських і грецьких компаній та фізосіб, тому фактично чималу частку вилучених коштів профінансують саме іноземці. "Самі кіпріоти зазнали втрат менше, ніж якби держава не погодилося на допомогу і, відповідно, депозитну конфіскацію і оголосила повномасштабний дефолт", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, минулого тижня Євросоюз прийняв рішення про одноразове списання грошових коштів з депозитів кіпрських банків як умову для надання фінансової допомоги країні. Згідно з рішенням ЄС, депозити розміром більше 100 тис. євро будуть обкладені податком у 9,9%, менші суми - за ставкою 6,75%. Гроші повинні бути списані з рахунків до моменту відкриття банків у вівторок.

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