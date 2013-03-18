Київ за рік отримав майже 100 млн грн від розміщення зовнішньої реклами

Київ у 2012 році отримав у свій бюджет близько 100 млн грн від розміщення реклами, а саме 96,6 млн грн - від зовнішньої реклами та 0,15 млн грн - від реклами на транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв'ю журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації – керівник апарату Олександр Пузанов, підкресливши при цьому, що оператори реклами сплатили 100% нарахувань.

“На 2013 рік ми хочемо, щоб бюджет отримав мінімум 130 млн грн. Це реально, якщо ми зможемо зібрати всі належні бюджету кошти з реклами в метро і на транспорті. Від зовнішньої реклами ми очікуємо отримати приблизно в бюджет 115-117 млн грн, якщо не буде збільшено кількість конструкцій”, - повідомив О.Пузанов.

За даними КМДА, за січень-лютий поточного року вже отримано від зовнішньої реклами 16,4 млн грн та від реклами в транспорті - 1 млн грн.

О.Пузанов відзначив проблему з тарифами на рекламу в транспорті. Він пояснив, що керівництвом транспортних підприємств ще в 2007-2008 роках були укладені тривалі договори, термін дії яких до 2025 чи 2034 року. “І ці договори передбачають неможливість підняття тарифів для відповідного оператора, який підписав документ з транспортним підприємством. І зараз ми ініціювали судові процеси по цим договорам і намагаємось визнати недійсними відповідні положення, щоб місто мало можливість впливати на ці процеси на цих площах”, - повідомив представник КМДА.

За його даними, “мова йде про кілька десятків мільйонів гривень” збитків для міського бюджету в результаті таких угод.

За інформацією О.Пузанова, наразі в місті тривають роботи з приведення розміщеної реклами до норм форматних зон. Так, станом на сьогодні повністю звільнено від реклами «нульову зону», зону біля пам'ятників архітектури, біля пам'ятних комплексів: Софії Київської, Києво-Печерської Лаври тощо. Майже повністю прибрано невідповідні вимогам рекламні конструкції в І зоні - зоні, яка обмежує формат 2,14 кв. м. (це вул. Хрещатик і деякі інші центральні вулиці міста).

“Зараз оператори почнуть прибирати зайву рекламу, зменшувати формати в так званій другій форматній зоні, де реклама обмежується 8 кв. м. Плани на поточний рік - це зміна форматів в ІІ та ІІІ форматних зонах. Але тут кількість рекламних конструкцій буде залишатись та, яка є”, - сказав О.Пузанов.

Також він зазначив, що планується вирішити питання щодо відповідності рекламних вивісок архітектурі будівлі, на яких вони розміщені. “На цей рік завдання, щоб профільне управління КМДА виробило підхід, яким чином має бути вписано в архітектурний ансамбль ту чи іншу рекламу”, - додав заступник голови КМДА.

За інформацією О.Пузанова, на демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій у 2012 році було витрачено до 2 млн грн бюджетних коштів. Це ті випадки, коли місто не могло знайти власника незаконно розміщеної реклами.