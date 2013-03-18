Влада до квітня підготує законопроект про податок на багатство

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до квітня 2013 року розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Податкового кодексу у частині введення податку на багатство і розкіш.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року. Відповідальними за виконання доручення визначено Міністерство доходів і зборів України, Міністерство фінансів України і Мінекономрозвитку і торгівлі України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року Міністерство фінансів України запропонувало замінити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, податком на багатство і предмети розкоші. Серед об'єктів оподаткування називалися об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності одного платника податків, вартістю понад 3 000 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа яких перевищує 600 кв. м. Крім того, пропонувалося стягувати податок з нежилих приміщень, які перебувають у власності одного платника податків, вартістю понад 2 000 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа яких перевищує 500 кв. м.

Планувалося також оподатковувати легкові автомобілі (вартістю понад 450 розмірів мінімальної зарплати з об'ємом циліндрів двигуна більше 3990 куб. см (окрім тих, які використовувалися понад 5 років)); мотоцикли (вартістю понад 150 розмірів мінімальної зарплати з об'ємом циліндрів двигуна понад 995 куб. см (окрім тих, які використовувалися понад 5 років)); судна, літаки і вертольоти, вироби з дорогоцінних металів і коштовних каменів вартістю понад 20 розмірів мінімальної зарплати, годинники, мобільні телефон і зброю вартістю понад 20 розмірів мінімальної зарплати; взуття, вироби з хутра, шкіри, килимові, швейні, трикотажні, текстильні вироби, а також вироби з деревини вартістю понад 30 розмірів мінімальної зарплати; предмети мистецтва, колекціонування і антикваріату вартістю понад 30 розмірів мінімальної зарплати.