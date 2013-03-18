Fitch присвоїло випуску євробондів «Ощадбанку» фінальні рейтинги B/RR4

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску єврооблігацій державного «Ощадбанку» на 500 млн дол. фінальні рейтинги «B»/«RR4».

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня «Ощадбанк» завершив розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн дол. США з дохідністю 8,875%. Книга заявок на єврооблігації з погашенням в 2018 році була закрита 13 березня.

Водночас, як повідомило агентству УНІАН джерело на фінансовому ринку, спочатку «Ощадбанк» орієнтувався на коридор дохідності своїх боргових паперів 8,75-9,0%. У результаті розміщення попит на бонди перевищив заявлену суму на 200 млн дол.

Лід-менеджерами випуску євробондів були призначені банки Credit Suisse, Deutsche Bank і JP Morgan.

У березні 2011 року «Ощадбанк» випустив п'ятирічні євробонди на суму 700 млн дол. з купоном 8,25% річних.

На початку поточного року інший державний банк - «Укрексімбанк» першим з українських позичальників розмістив новий випуск п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол. з купоном 8,75% річних.

На початку лютого уряд України дорозмістив десятирічні євробонди на 1 млрд дол. з дохідністю 7,625% річних. Початковий випуск цих паперів на суму 1,25 млрд дол. був проданий в листопаді 2012 року з купоном 7,8%.

Найбільший за розміром активів в країні «ПриватБанк» у лютому продав п'ятирічні євробонди на 175 млн дол. з дохідністю 10,875% річних.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків. 100% акцій банку належать державі.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 85,99 млрд грн (третє місце серед 176 діючих у країні банків), кредити і заборгованість клієнтів - 51,2 млрд грн, зобов'язання - 67,9 млрд грн, статутний капітал - 15,5 млрд грн, власний капітал - 18,1 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 565,8 млн грн.