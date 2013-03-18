Прибуток банків України у січні-лютому скоротився на 34%

Прибуток банків України у січні-лютому 2013 року становив 788 млн грн, що на 34% менше показника січня-лютого 2012 року (1,2 млрд грн), повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, доходи банків у січні-лютому 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, збільшилися на 10% - до 25,426 млрд грн, витрати - на 12,6% і становили 24,638 млрд грн

Як повідомляв УНІАН,прибуток банків України у січні 2013 року становив 580 млн грн, що на 11% менше показника січня 2012 року.

Українські банки за підсумками 2012 року отримали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 березня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 177 банків, один з яких мав ліцензію санаційного банку.