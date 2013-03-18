Уряд перегляне систему надання податкових пільг

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до квітня переглянути систему надання податкових пільг, зокрема податку на додану вартість і податку на прибуток, а також реформувати систему адміністрування сільськогосподарського податку.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента №128 від 12 березня 2013 року.

Відповідальними за виконання доручення визначено Міністерство доходів і зборів, Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Перегляд пільг пояснюється необхідністю «створення конкурентного ринкового середовища і рівних умов для ведення бізнесу», а також оптимізації системи податків і зборів.

Глава держави також доручив до червня розробити законопроект про зменшення навантаження на фонд оплати праці.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року глава держави доручив Державній податковій адміністрації, що увійшла пізніше до Міністерства доходів і зборів України, переглянути систему надання податкових пільг в Україні. У бюджеті на 2013 рік обсяг пільг, що надаються, становить близько 70 млрд грн.

За словами міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, питання перегляду податкових пільг у даний час обговорюється тристоронньою міжвідомчою комісією за участю фахівців Міндоходів, Мінфіну і Мінекономрозвитку