Янукович доручив Міндоходів контролювати валютні розрахунки

Президент України Віктор Янукович своїм указом №141\2013 затвердив Положення про Міністерство доходів і зборів України, поклавши на нього ряд функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті.

Указ опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, до основних завдань Міндоходів також входить: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів.

На Міндоходів також покладена відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня 2012 року створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів призначено Олександра Клименка, який очолював з листопада 2011 року Державну податкову службу.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров, Міністерство доходів і зборів створене для того, щоб унеможливити ухилення від сплати податків.

Презентація Міністерства спочатку планувалася на січень 2013 року.

Нагадаємо також, що згідно з указом Президента у складі Міністерства доходів і зборів України і територіальних органів утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Міністр доходів і зборів України здійснює повноваження, пов'язані з ухваленням, проходженням і звільненням зі служби осіб рядового і начальницького складу податкової міліції, які проходять службу у складі Міністерства доходів і зборів України відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

За посадовцями органів державною податкової і митної служб і особами рядового і начальницького складу податкової міліції, які переходять на службу до Міністерства доходів і зборів України і його територіальних органів, за членами їхніх сімей зберігаються умови оплати праці та матеріального забезпечення, пільги та інші соціальні гарантії (зокрема, медичне обслуговування, санаторно-курортне і пенсійне забезпечення), встановлені відповідно до законодавства для посадовців органів державної податкової та митної служб і осіб рядового і начальницького складу податкової міліції та членів їхніх сімей.