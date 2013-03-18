Єврокомісія виділяє 200 млн євро на проекти в країнах-сусідах

Європейська комісія виділить 200 млн євро в бюджет Інвестиційного інструменту сусідства (European Investment Facility).

Про це УНІАН повідомили в Представництві Європейського Союзу в Україні, зазначивши, що кошти мають сприяти залученню інвестицій банків розвитку ЄС у інфраструктурні проекти країн-сусідів.

Заплановані інвестиції стосуватимуться насамперед енергетичних і транспортних проектів східних і південних країн Європейського сусідства, спрямованих на побудову інфраструктурних комунікацій, які б з’єднували ці країни одна з одною, а також з ЄС. Також кошти підуть на боротьбу проти змін клімату та проекти зі стимуляції зростання та розвитку малого бізнесу, йдеться в повідомленні.

За словами єврокомісара з розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, «з моменту свого заснування у 2008 році Інвестиційний інструмент сусідства довів свою здатність слугувати надважливим інструментом для співпраці ЄС у регіоні сусідства».

«Він допомагає нашим країнам-партнерам досягти позитивних зрушень у найбільш важливих сферах, зокрема енергетичній, транспортній, соціальній, сфері охорони довкілля», – підкреслив Ш.Фюле.

За даними Представництва ЄС, у 2012 році за допомогою ініціативи було профінансовано багато проектів: модернізацію пунктів перетину кордонів у Вірменії, підтримку мережі електричного транспорту в Марокко тощо.

***Інвестиційний інструмент сусідства було засновано у 2008 році. Він об’єднує гранти Європейської комісії та країн-членів з кредитами європейських фінансових установ ЄС з метою підтримки країн-партнерів у здійсненні важливих інфраструктурних проектів.

За сім років (2007-2013) у рамках Інвестиційного інструменту сусідства Єврокомісія планує надати сусідам грантову підтримку в обсязі 745 млн євро; 545 млн євро з цієї суми вже було виділено.

На даний момент за допомогою ініціативи було підтримано 69 проектів у різних країнах. На їх реалізацію вдалося залучити інвестиції на загальну суму у 19,4 млрд євро.