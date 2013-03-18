Єврокомісія виділяє 200 млн євро на проекти в країнах-сусідах
Європейська комісія виділить 200 млн євро в бюджет Інвестиційного інструменту сусідства (European Investment Facility).
Про це УНІАН повідомили в Представництві Європейського Союзу в Україні, зазначивши, що кошти мають сприяти залученню інвестицій банків розвитку ЄС у інфраструктурні проекти країн-сусідів.
Заплановані інвестиції стосуватимуться насамперед енергетичних і транспортних проектів східних і південних країн Європейського сусідства, спрямованих на побудову інфраструктурних комунікацій, які б з’єднували ці країни одна з одною, а також з ЄС. Також кошти підуть на боротьбу проти змін клімату та проекти зі стимуляції зростання та розвитку малого бізнесу, йдеться в повідомленні.
За словами єврокомісара з розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, «з моменту свого заснування у 2008 році Інвестиційний інструмент сусідства довів свою здатність слугувати надважливим інструментом для співпраці ЄС у регіоні сусідства».
«Він допомагає нашим країнам-партнерам досягти позитивних зрушень у найбільш важливих сферах, зокрема енергетичній, транспортній, соціальній, сфері охорони довкілля», – підкреслив Ш.Фюле.
За даними Представництва ЄС, у 2012 році за допомогою ініціативи було профінансовано багато проектів: модернізацію пунктів перетину кордонів у Вірменії, підтримку мережі електричного транспорту в Марокко тощо.
***Інвестиційний інструмент сусідства було засновано у 2008 році. Він об’єднує гранти Європейської комісії та країн-членів з кредитами європейських фінансових установ ЄС з метою підтримки країн-партнерів у здійсненні важливих інфраструктурних проектів.
За сім років (2007-2013) у рамках Інвестиційного інструменту сусідства Єврокомісія планує надати сусідам грантову підтримку в обсязі 745 млн євро; 545 млн євро з цієї суми вже було виділено.
На даний момент за допомогою ініціативи було підтримано 69 проектів у різних країнах. На їх реалізацію вдалося залучити інвестиції на загальну суму у 19,4 млрд євро.