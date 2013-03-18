Міндоходів має намір оптимізувати систему розслідувань економічних злочинів

Оптимізація системи розслідування економічних злочинів і переорієнтація роботи податкової міліції на ризик-орієнтовану систему є наступним кроком роботи Міністерства доходів і зборів України.

Про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, вітаючи підписання Президентом України Віктором Януковичем Положення про Міністерство.

«Міністерство підтримує завдання, позначені Президентом України в Національному платі дій на 2013-2014 роки щодо оптимізації функцій у сфері розслідування злочинів проти держави в економічній сфері», - цитує прес-служба Міндоходів заяву О.Клименка.

За словами міністра, підписане Президентом Положення підтверджує прагнення Міністерства бути прозорим і прогнозованим партнером бізнесу.

«Наші пріоритети залишаються незмінними – орієнтація на сервіс, зменшення податкового тиску, відмова від безпідставного втручання в діяльність підприємців, лібералізація правил і умов ведення бізнесу», - відзначив міністр у своїй заяві.

Незмінним, за його словами, залишається і розуміння міністерством суті податкового сервісу – мінімізація документообігу, простота і зручність процедур реєстрації, сплати податків, звітності, впровадження нових технологій, що дозволяють платникам податків обслуговуватися дистанційно.

О.Клименко також звернув увагу на те, що бізнес сьогодні став повноцінним учасником формування основ державної політики в податковій і митній сферах. «Провідні експерти, топ-менеджмент найбільших компаній і представники інститутів громадянського суспільства, представники малого і середнього бізнесу залучені до роботи над законодавчими, організаційними і технологічними новаціями. Все, що робиться сьогодні, буде запропоновано до використання в майбутньому», - сказав О.Клименко.

Він також зазначив, що одним з істотних досягнень останнім часом є перехід на ризик-орієнтовану систему моніторингу правопорушень, що дозволяє зменшувати кількість перевірок і одночасно підвищувати якість дотримання податкового законодавства.

«Головною зброєю в боротьбі з тінізацією економіки і випадками навмисного ухилення від сплати податків мають стати інтелект слідчих і сучасні інформаційні технології. Збір доказів, проведення експертиз, правова оцінка виявлених правопорушень можуть і повинні проводитися дистанційно, без тиску на платників податків», - переконаний О.Клименко.

У зв'язку з цим він відзначив, що найближчим часом буде оптимізовано штат податкової міліції – до рівня, необхідного для ефективного виконання функцій з боротьби із економічними правопорушеннями. Відповідне доручення, за словами О.Клименка, вже дано кадровій службі Міністерства.

«Міністерство доходів і зборів має перетворитися на сучасний орган, позбавлений бюрократії, працездатний і привітний до старанного платника податків і безжальний до шахраїв», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, встановивши, що у складі Міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на Міністерство низку функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входить: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів.

На Міндоходів також покладена відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.