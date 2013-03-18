Янукович хоче стягувати пенсійний збір під час купівлі валюти

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів України до квітня розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроект про введення збору на обов'язкове пенсійне страхування під час купівлі валюти суб'єктами господарської діяльності за безготівковий розрахунок.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року.

Відповідальними за виконання доручення визначені Міністерство доходів і зборів України, Міністерство фінансів України і Міністерство соціальної політики України.

Як повідомляв УНІАН, збір з безготівкових валютних операцій в Україні було введено у 1998 році як тимчасовий захід. До 2006 року його ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, у 2007 р. - до 1%, у 2008 р. - до 0,5%, а у 2009 р. - до 0,2%.

У січні 2011 року Верховна Рада України прийняла закон про скасування пенсійного збору з іноземної валюти.

У вересні 2012 року заступник голови Держподатслужби Андрій Ігнатов називав введення в Україні 3% пенсійного збору з безготівкових валютних операцій у числі нових податкових ініціатив, які проходять громадське обговорення. Проте на той момент віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко заявляв, що Кабмін не готовий вводити пенсійний збір на валютні операції, здійснювані в безготівковій формі.

Нагадаємо також, що наприкінці 2012 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Проте парламентарії спочатку відклали розгляд цього законопроекту, а пізніше його було взагалі відкликано.