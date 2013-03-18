Бюджет Євросоюзу збільшать через приєднання Хорватії

Брюссель. Європейська комісія пропонує Раді ЄС та Європарламенту збільшити бюджет Євросоюзу з урахуванням приєднання Хорватії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні пропозиціях Єврокомісії.

Згідно з пропозиціями, передбачається збільшення зобов’язання до виплат в бюджеті ЄС на 655,1 млн євро (0,4% від усього бюджету ЄС на 2013 рік), а також збільшення виплат на 374,0 млн євро (0,3% бюджету ЄС).

Водночас внесок Хорватії до бюджету ЄС цьогоріч становитиме 211,9 млн євро.

Пропозиції Єврокомісії будуть передані на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Хорватія має приєднатися до ЄС з 1 липня цього року. Угоду про приєднання між Хорватією та ЄС було підписано 9 грудня 2011 року.

Хорватія подала заявку на членство в ЄС в 2003 році, переговори розпочалися в 2005 році.