Міндоходов замість Пенсійного фонду контролюватиме збір єдиного соцвнеску

Пенсійний фонд України втратив функцію збору єдиного соціального внеску, яку віддану в сферу відповідальності Міністерства доходів і зборів України.

Про це йдеться в Указі Президента №141/2013, який затверджує Положення про Міністерство доходів і зборів України.

Згідно з Указом, Пенсійний фонд відтепер вестиме облік громадян - учасників системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Крім того, на Пенсійний фонд покладено завдання з аналізу і прогнозування надходжень за єдиним соціальним внеском, а також із взаємодії і обміну інформацією з Міндоходів та іншими державними органами з питань нарахування і сплати єдиного внеску.

У свою чергу Міндоходів несе відповідальність за контроль і своєчасність подачі звітності з єдиного внеску, достовірність, повноту його нарахування і оплати; забезпечує ведення обліку єдиного внеску, а також донарахування ненарахованих або несплачених сум єдиного внеску.

Міндоходів також ініціюватиме процедуру банкрутства стосовно платників єдиного внеску і готуватиме пропозиції за прогнозами його збору з урахуванням макроекономічних показників і тенденцій розвитку світової економіки.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, встановивши, що у складі Міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Глава держави поклав на Міністерство низку функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю над своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової і митної політики у частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення у рамках своїх повноважень контролю над наповненням бюджетів і цільових фондів.

На Міндоходів також покладена відповідальність за формування державної політики у сфері контролю над виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, які підлягають ліцензуванню або патентуванню.