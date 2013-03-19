Анастасіадес визнав, що парламент Кіпру не підтримає податок на вклади - "привіт пані Меркель»

Кіпрський парламент може провалити проект, що передбачає списання грошей з банківських вкладів в обмін на фінансову допомогу Європи.

Депутати наполягають на звільненні депозитів на суму до 100 тисяч євро від податку. Кредитори не проти, але у відповідь наполягають на збільшенні внесків із надвеликих вкладів - понад 500 тисяч євро. Адміністрація Анастасіадеса змушена балансувати між інтересами виборців і перспективою масової втечі російських грошей з юрисдикції Кіпру. Провал в парламенті означає крах банків і вихід Кіпру із зони євро, стверджують європейські кредитори.

Остання станом на пізній вечір понеділка схема списання коштів з банківських вкладів на Кіпрі не пройде в парламенті, говорять джерела Financial Times, близькі до консультацій в Нікосії.

Напередодні європейська «трійка» кредиторів - Міжнародний валютний фонд, Центробанк Європи і Єврокомісія - намагалися узгодити з кіпрськими владою стягнення 3% з депозитів до 100 тисяч євро, з сум від 100 тисяч до 500 тисяч євро - 10%, а з сум понад 500 тисяч євро - 15%.

Списання з банківських вкладів 5,8 млрд євро - це умова надання банківській системі Кіпру фінансової допомоги на 10 млрд євро від «трійки». Якщо вона не буде виконана, кіпрські банки впадуть, економіка втратить керованість, постане питання про вихід Кіпру із зони євро, і вкладники постраждають ще більше, попередили європейські переговірники.

Але схоже, що така структура цієї операції не отримає значної підтримки, сказав Financial Times обізнаний європейський чиновник. За його словами, Кіпр і кредитори узгоджують питання повного звільнення невеликих депозитів від списань і поки стикаються з юридичною колізією - виключення однієї категорії вкладників на шкоду іншій суперечить законодавству кіпрської юрисдикції, передає Газета.RU.

На повне звільнення депозитів на суму до 100 тисяч євро від списань наполягають правоцентристська партія ДІСИ і демократична ДИКО, без підтримки яких проект не отримає схвалення в парламенті.

Такий же варіант влаштовує і європейських кредиторів, які натомість вимагають підняти ставку списання для депозитів на суму понад 500 тисяч євро до 15,6%.

Концепція звільнення малих депозитів від списань в загальних рисах була узгоджена напередодні близько 12 години ночі за московським часом під час телефонної конференції високого рівня. У переговорах взяли участь президент Кіпру Нікос Анастасіадес, єврокомісар з економіки і монетарної політики Оллі Рен і глава комітету Європарламенту з міжнародних справ Елмар Брок.

За даними кіпрського Mega TV, під час консультацій Анастасіадес визнав, що угода про списання коштів з банківських вкладів не отримає більшості голосів у парламенті. «Я попереджав, але ви не слухали. Привіт пані Меркель», - цитує його телеканал. Офіційного підтвердження або спростування цитати прес-офіс Анастасіадеса не надав.

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