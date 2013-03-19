Нацбанк продовжив терміни ліквідації «Трансбанку»

Національний банк України продовжив процедуру ліквідації «Трансбанку» (м. Київ) з 2 березня до 1 грудня 2013 року. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур'єр» №51 за 19 березня.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення закріплене постановою НБУ №54 від 26 лютого.

Також повідомляється про зміну місцезнаходження «Трансбанку». Нова адреса банку: 04071, м. Київ, вул. Петровська, 19, тел.: (044) 455-90-05.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою від 1 березня 2010 року відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації «Трансбанку» (м. Київ).