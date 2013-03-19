Якщо Кіпр і введе податок на депозити, не слід очікувати повернення українських грошей - експерт

При умові введення Кіпром податку на депозити не слід очікувати повернення значних коштів на українські рахунки. Таку думку висловив УНІАН Роман Озимко, спеціаліст департаменту зв’язків з інвесторами Pro Capital Investment.

За його словами, причини тому – обмеження готівкових розрахунків в Україні, до того ж гривня не викликає високий ступень довіри серед великого українського бізнесу.

Новий податок, який може бути затверджений у вівторок, 19 березня, може спричинити відтік українських коштів в інші офшорні зони. Питання лише в тому, скільки затрималося коштів українських компаній на кіпрських рахунках після замороження грошових перерахунків центральним банком країни.

Як повідомляв УНІАН, кіпрський парламент має прийняти у вівторок, 19 березня, рішення щодо податку на депозити в обмін на допомогу ЄС та МВФ, але, за словами президента країни, це може не статися.

Депутати наполягають на звільненні депозитів на суму до 100 тисяч євро від податку. Кредитори не проти, але у відповідь наполягають на збільшенні внесків із надвеликих вкладів - понад 500 тисяч євро. Адміністрація Анастасіадеса змушена балансувати між інтересами виборців і перспективою масової втечі російських грошей з юрисдикції Кіпру. Провал в парламенті означає крах банків і вихід Кіпру із зони євро, стверджують європейські кредитори.

Остання станом на пізній вечір понеділка схема списання коштів з банківських вкладів на Кіпрі не пройде в парламенті, говорять джерела Financial Times, близькі до консультацій в Нікосії.

Напередодні європейська «трійка» кредиторів - Міжнародний валютний фонд, Центробанк Європи і Єврокомісія - намагалися узгодити з кіпрськими владою стягнення 3% з депозитів до 100 тисяч євро, з сум від 100 тисяч до 500 тисяч євро - 10%, а з сум понад 500 тисяч євро - 15%.

Списання з банківських вкладів 5,8 млрд євро - це умова надання банківській системі Кіпру фінансової допомоги на 10 млрд євро від «трійки». Якщо вона не буде виконана, кіпрські банки впадуть, економіка втратить керованість, постане питання про вихід Кіпру із зони євро, і вкладники постраждають ще більше, попередили європейські переговірники.