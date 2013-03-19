Міндоходів: надходження з екологічного податку зросли на третину

За два місяці 2013 року обсяг надходжень екологічних платежів становив 395,3 млн грн, що на третину перевищує показник минулого року, повідомили УНІАН у Міністерстві доходів і зборів України.

«Екологічний податок – основне джерело фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Розподіл цих коштів здійснює Держказначейство відповідно до законодавства», - роз'яснили в Міндоходів.

За даними Міністерства, 53% платежів екоподатку спрямовується до спеціального фонду державного бюджету, 47% - до спеціальних фондів місцевих бюджетів. «При цьому 33% надходжень до спецфонду держбюджету спрямовується на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств», - йдеться в роз'ясненні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році обсяг надходжень екологічного податку становив 2,6 млрд грн, що на 20% більше показника 2011 року.

20 листопада 2012 року Верховна Рада України прийняла низку змін до Податкового кодексу України в частині індексації податків і зборів з урахуванням прогнозного рівня інфляції. Зокрема індексація податків і зборів на рівні 7,9% торкнулася акцизних податків (включаючи акциз на спирт, лікеро-горілчані вироби, тютюн і нафтопродукти), збору за первинну реєстрацію транспортного засобу, ставки екологічного податку, ставки податку на земельні ділянки, що не мають грошової оцінки, ставки збору за користування радіочастотним ресурсом. Рівень індексації в розмірі 9,4% торкнеться плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних із видобутком корисних копалин, ставки збору за спеціальне користування водою та лісовими ресурсами.