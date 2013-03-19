Торги на міжбанку відкрилися зростанням долара і євро

У вівторок, 19 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1250/8,1300 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнескКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2634/38, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5120/10,5205. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому самому рівні – 1,2937/39 (понеділок – 1,2937/39).

У понеділок, 18 березня, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1230/8,1290, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1270/8,1310. На момент закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1260/8,1290 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,5055/10,5150, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5290/10,5400. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,5185/10,5285.