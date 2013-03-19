Азаров сподівається, що замість Кіпру бізнес зберігатиме гроші в Україні

Рішення Кіпру про введення податку на депозити не матиме для України катастрофічних наслідків і може змусити людей зберігати гроші в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у вівторок, 19 березня, під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ.

«Як це може вплинути на нас? Я б почав з глобальної відповіді: рішення в глобальному плані дуже ризиковані для всієї фінансової та банківської системи. І, дай Боже, щоб це рішення дуже швидко отримало завершення. Що більше триватимуть дебати, то довше це розхитуватиме ситуацію. Незважаючи на те, що це рішення, безумовно, має негативні наслідки, воно водночас поставить крапку на цій серйозній кризі. Не можна допустити, щоб ця криза недовіри поширилася як ефект доміно», - сказав М.Азаров. На його думку, це було б самим негативним явищем.

Прем'єр зазначив, що масштаби українських капіталовкладень на Кіпрі можливо оцінити тільки побічно, але додав при цьому, що вони на порядок менше російських.

«Якщо не значно менше. Чого ми з вами будемо гадати? Я приблизно можу оцінювати - адже такого обліку, скільки нашого капіталу вийшло на Кіпр, з урахуванням складності перекладу, немає - це дуже важко зробити», - сказав М.Азаров. При цьому він не назвав конкретної цифри обсягів українських грошей, що зберігаються на депозитах на Кіпрі.

«Для нас це не матиме таких серйозних наслідків (як для Росії - УНІАН). Але в цьому негативному, на перший погляд, рішенні є і позитив: «Цей позитив призведе до того, що наш бізнес буде дуже ретельно думати, які у нього є сумніви в надійності нашої системи. Ми за ці три роки показали, що ми не йдемо на конфіскаційні рішення. Ви не можете дорікнути уряд ні в одному рішенні такого роду», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 16 березня, парламент Кіпру планував схвалити план введення в республіці податку на банківські вклади, обсяг надходжень від якого повинен стати частиною загального обсягу фінансової допомоги країні. Оподаткування спочатку повинно було бути диференційованим - для вкладів менше 100 тис. євро (за ставкою близько 6,7%) і понад 100 тис. євро (за ставкою близько 10%). Водночас у суботу остаточного рішення з оподаткування прийнято не було - голосування щодо відповідного законопроекту парламенту Кіпру було перенесено на понеділок, 18 березня, а потім і на вівторок, 19 березня.