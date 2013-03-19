Fitch підтвердило і одночасно відкликало рейтинги банку «Хрещатик»

Fitch Ratings підтвердило і одночасно відкликало рейтинги банку «Хрещатик», оскільки емітент ухвалив рішення припинити участь у рейтинговому процесі. Про це повідомляється в прес-релізі рейтингового агентства, переданому УНІАН.

Рейтинги банку «Хрещатик» визначені на рівні «B-», прогноз «Негативний».

Як зазначається у повідомленні, агентство відкликає раніше присвоєні рейтинги банку, зокрема довгострокові рейтинги дефолта емітента в іноземній і національній валюті, підтверджені на рівні B-/прогноз «негативний», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні B, рейтинг стійкості на рівні b-, рейтинг підтримки на рівні 5, рівень підтримки довгострокового РДЕ як «немає рівня підтримки», національний довгостроковий рейтинг на рівні BBB-(ukr) /прогноз «негативний».

Також повідомляється, що підтвердження рейтингів банку відбиває обмежені зміни його кредитоспроможності упродовж 2012 року і враховує комфортну на даний час ліквідність у банку, відсутність якогось істотного ризику рефінансування, обмежену пряму схильність ризику обмінного курсу, а також дотримання регулятивних вимог, зокрема щодо мінімального рівня достатності капіталу. «Негативний» прогноз продовжує відображати складнощі у сфері якості активів і прибутковості, з якими стикається банк, що впливає на його капіталізацію і зумовлює низьку здатність абсорбувати втрати за кредитами.

Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи великих банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 8,843 млрд грн, зобов'язання – 8,14 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 4,492 млрд грн, власний капітал – 702,95 млн. грн, статутний капітал – 828,8 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 38,13 млн грн.

На 1 січня 2013 року акціонерами банку були компанія «КФ «Укрфінком» (37,4427% акцій банку), Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (24,9397%), компанія «Маркет Інвест Груп» (21,0320%).