Від Кіпру вимагають закрити 2 великі банки і заморозити вклади. Анастасіадіс дзвонить Путіну

Кредитори вимагають від влади Кіпру закрити два великі банки країни і заморозити велику частину депозитів на 5-10 років, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційного представника уряду Кіпру. У заяві також спростовується інформація, що президент Нікос Анастасіадіс відмовився звільнити від податку невеликі депозити. Як повідомляє Reuters, Анастасіадіс у вівторок, 19 березня, дзвонитиме президентові РФ Володимиру Путіну для обговорення питань про вклади.

«Президент категорично заперечує інформацію, що він відхилив пропозиції про звільнення від податку депозитів до 100 тисяч євро. Навпаки, президент боровся, щоб запобігти цьому безпрецедентному розвитку, який зрештою було прийнято під тиском тих, хто сьогодні намагаються виправдати свої рішення», - йдеться в заяві уряду Кіпру.

Раніше влада Кіпру мала намір звільнити вклади до 100 тисяч євро від оподаткування.

«Що стосується наших кредитів, то вони вимагали негайного закриття двох великих банків, переведення депозитів до 100 тисяч євро в «хороший» банк і реструктуризації депозитів, що залишилися. МВФ дав оцінку, що ці депозити втратили б 40% їх вартості, якби були заморожені на 5-10 років. На Європейській комісії (оцінки) втрати вартості загального обсягу депозитів були набагато більше. Крім того, вплив на економіку загалом (такого рішення) мав б руйнівні наслідки», - йдеться в заяві.

Уряд Кіпру для захисту вкладників запропонувало компенсації - банківські акції та облігації, пов'язані з доходами від родовищ природного газу, повідомив представник уряду.

Він також спростував повідомлення про пропозицію російського «Газпрому» придбати банк.

«Публікації про пропозицію «Газпрому» з придбання Finance Bank не мають ніякого зв'язку з дійсністю», - сказав він. Як стало відомо в середу, «Газпром» запропонував Кіпру свою фінансову допомогу в реструктуризації банків в обмін на отримання права контролю видобутку газових ресурсів у виключній економічній зоні острова. Тоді ж повідомлялося, що Анастасіадіс не бажає приймати пропозицію «Газпрому». Сам «Газпром» спростував інформацію про пропозицію фіндопомоги Кіпру.

Увечері у вівторок Анастасіадіс планує провести телефонну розмову з президентом Путіним, який напередодні розкритикував податок, що вводиться кіпрською владою, назвавши його несправедливим, непрофесійним і небезпечним рішенням, передає «Газета.Ru».

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