Страхові компанії не страхують вклади від підвищення податків державою - експерт

Страхові компанії не покривають збитки, пов'язані з введенням додаткових податків. Про це повідомив УНІАН директор з продажу страхової компанії "Актив-гарант" Віталій Козловський.

"У зв'язку з тим, що влада Кіпру розглядає різні варіанти підвищення податків на доходи фізичних і юридичних осіб від вкладів у кіпрських банках, деякі бізнесмени розглядали можливість застрахувати свої вклади, прагнучи уникнути таким чином збитків. Однак дії законної влади є повсюдним обмеженням при страхуванні банківських вкладів", - пояснив експерт.

За його словами, страхові компанії можуть убезпечити від втрати вкладів, наприклад, з причини банкрутства фінустанови внаслідок стихійного лиха або пограбування. Водночас дії держави страховим випадком вважатися не можуть.

"Страхування депозитів - хороший інструмент, який дозволяє уникнути збитків у багатьох випадках. Але є і низка обмежень, в яких цей вид страхування не застосовується. Дії держави - одне з них", - наголосив Козловський.

Як повідомляв УНІАН, влада Кіпру розглядає питання про введення одноразового податку на банківські вклади - одна з умов надання Кіпру екстреного пакету допомоги від ЄС і МВФ у розмірі 10 млрд євро. Питання має обговорюватися 19 березня парламентом. Але, за словами президента країни, цього може не статися.

Депутати наполягають на звільненні депозитів на суму до 100 тисяч євро від податку. Кредитори не проти, але у відповідь наполягають на збільшенні внесків із надвеликих вкладів - понад 500 тисяч євро. Адміністрація Анастасіадеса змушена балансувати між інтересами виборців і перспективою масової втечі російських грошей з юрисдикції Кіпру. Провал у парламенті означає крах банків і вихід Кіпру із зони євро, стверджують європейські кредитори.

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